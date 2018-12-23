Индонезия: число жертв цунами растет

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Жертвами цунами в Индонезии стали по меньшей мере 168 человек. Порядка 800 пострадали. Власти не исключают, что число погибших может возрасти. По данным индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий, повреждены сотни жилых зданий и гостиниц. Ведется эвакуация пострадавших.

Цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна, полагают эксперты, могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау. Стихия оставила после себя горы мусора, обломки разрушенных зданий, перевернутые лодки и машины.