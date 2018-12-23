Акт VI: ряды "желтых жилетов" редеют

Акт шестой: более 200 человек задержано, заведено несколько десятков административных и уголовных дел. Очередная акция протеста "желтых жилетов" во Франции, как и ранее, обернулась столкновениями с полицией и разбитыми витринами магазинов на Елисейских полях.

"В отношении правонарушителей будут приняты жесткие меры, - заявил президент Макрон, находящийся с рабочей поездкой в Чаде. - Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок. Страна нуждается в общем единстве. Важно сейчас добиться примирения и снять разногласия".

На этих кадрах видно, как группа манифестантов набросилась на сотрудников полиции. Один из полицейских даже вытащил табельное оружие, однако применять его против толпы не решился. Инцидент произошел в Париже неподалеку от знаменитого ресторана "Фукетс". Впрочем, очевидцы говорят, что полицейские сами спровоцировали манифестантов, предварительно бросив в их сторону шумовую гранату.

Ряды редеют, но "желтые жилеты" настроены решительно

Эксперты констатируют, что число манифестантов, вышедших на улицы по всей Франции, было заметно меньше, чем в предыдущие дни.

"В минувшую субботу по всей Франции на улицы вышли порядка 38 тысяч человек. Это в десять раз меньше, чем в самом начале протестов", - заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Власти страны хотят видеть в этом признак того, что движение "желтых жилетов" постепенно сходит на нет. Однако лидеры манифестантов заверяют, что намерены идти до конца и обещают проведение новых акций в ближайшие дни, в том числе под Новый год.