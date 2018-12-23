Подозреваемых в запуске дронов над Гатвиком отпустили

Подозрения не подтвердились: британская полиция отпустила пару, которая ранее была задержана в связи с запуском дронов над лондонским аэропортом Гатвик.

Речь идет о жителях городка Кроули, расположенного неподалеку от аэропорта: мужчине 47 лет, женщине 54 года. После дачи показаний, они были отпущены без предъявления обвинений.

"Мы тщательно проверили все данные. И я с удовлетворением могу сообщить, что эта пара больше не входит в число подозреваемых", - заявил представитель полиции графства Сассекс Джейсон Тингли.

Однако это означает, что настоящий виновник или виновники переполоха в Гатвике остаются на свободе - расследование продолжается.

Аэропорт Гатвик был закрыт в среду вечером из-за появления двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Полеты возобновились лишь в пятницу вечером. В результате около 140 тысяч пассажиров испытали значительные неудобства. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани других британских городов, но также в Амстердам, Париж и Бордо.

Гатвик, расположенный к югу от Лондона считается одним из самых загруженных аэропортов в Великобритании. В год он обслуживает порядка 45 млн пассажиров.