Арест соучастника нападения на "Шарли эбдо"

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Во Францию доставлен и помещен под стражу близкий знакомый братьев Куаши, напавших в 2015 году в Париже на редакцию cатирического еженедельника "Шарли эбдо".

Глава минобороны Франции Флоранс Парли заявила: "Этот террорист сыграл важную роль в подготовке нападения на редакцию "Шарли эбдо". Это показывает , что борьба с терроризмом — долгосрочная задача и если мы будем придерживаться своих обязательств, то получим такой результат, это прекрасные новости".