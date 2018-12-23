Во Францию доставлен и помещен под стражу близкий знакомый братьев Куаши, напавших в 2015 году в Париже на редакцию cатирического еженедельника "Шарли эбдо".
Арест соучастника нападения на "Шарли эбдо"
Глава минобороны Франции Флоранс Парли заявила: "Этот террорист сыграл важную роль в подготовке нападения на редакцию "Шарли эбдо". Это показывает , что борьба с терроризмом — долгосрочная задача и если мы будем придерживаться своих обязательств, то получим такой результат, это прекрасные новости".
Французская прокуратура предъявила ему обвинение в создании террористической группировки. Находясь в Йемене, Шериф содействовал приезду из Франции братьев Куаши и их друга Салима Бенгалема в тренировочный лагерь "Аль-Каиды".
Жертвами теракта в редакции "Шарли эбдо" стали 12 человек.