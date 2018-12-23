Макрон накажет манифестантов за погромы

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Президент Франции Эммануэль Макрон обещает принять жесткие меры в отношении тех, кто устраивал погромы во время протестов "желтых жилетов". Об этом глава республики заявил в ходе своего визита в Чад. "Франции сейчас необходимо, чтобы воцарились порядок и согласие", - сказал Макрон. В Нджамене глава государства посетил военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции "Бархан".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Вы ослабили радикальные исламистские группировки, которые вербуют боевиков, порабощают людей, сеют террор и преступность. Гордитесь этими успехами. Где бы мы ни боролись с терроризмом, мы защищаем себя. Потому что это тот самый терроризм, который всего несколько дней назад нанес удар по нашей стране, нашему Страсбургу".