"Жёлтые жилеты" в Белграде

Заразительным оказался французский пример для жителей сербской столицы. Тысячи людей собрались в центре Белграда, чтобы выразить своё недовольство политикой президента Александра Вучича.

Некоторые манифестанты облачились в "жёлтые жилеты", несли в руках плакаты с антиправительственными лозунгами, радужные флаги. Участники шествия обвиняли власти в создании атмосферы насилия в стране, установлении контроля над СМИ и проведении кампании по дезинформации граждан.

"Я просто не желаю, чтобы ту ложь, которую каждый день мы слышим от средств массовой информации, кто-то использовал в своих целях", - говорит одна из присутствующих.

"Мы больше не будем терпеть насилие в Сербии, мы не намерены терпеть коррупцию и преступность и не станем мириться с тем, что мафия стоит у руля нашей страны”, - утверждает этот манифестант.

Сербскую общественность всколыхнула новость о нападении на лидера Левой партии Борко Стефановича, совершённом неизвестными три недели назад.

Оппозиция призвала граждан выйти на улицы.

16 января - в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича - в Белграде пройдет ещё одна массовая акция протеста.