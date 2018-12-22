Перемирие в Ходейде под вопросом

В Йемен прибыл глава миссии ООН по контролю за прекращением огня в Ходейде отставной нидерландский генерал Патрик Каммэрт. В южном портовом городе Аден он встретился с представителями базирующегося там и признанного мировым сообществом правительства страны. Он также должен провести переговоры с лидерами мятежников в Сане, а затем уже поедет в Ходейду, где и приступит к своей миссии. В Сане уже находится группа из шести ооновских наблюдателей.

Между тем аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии вновь обвинила формирования мятежного движения "Ансар Аллах" в нарушении перемирия в Ходейде.

В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял британскую резолюцию по размещению дополнительных сил организации в Йемене для контроля за прекращением огня в Ходейде.

Жертвами гражданской войны в Йемене стали уже более 60 тысяч человек, а 22 миллиона жителей страны оказались на грани голодной смерти.