"Желтые жилеты": Акт VI

"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы Парижа и других крупных городов Франции. Это уже VI акт протестного движения.

Как отмечают наблюдатели, на этот раз манифестации менее многочисленные, чем в предыдущие дни, но требования те же: отставка правительства и президента Эммануэля Макрона, а также снижение налогового гнета.

В ходе акции протеста были зафиксированы несколько стычек между манифестантами и полицией, в частности, у Лувра и Триумфальной арки в Париже. Задержаны десятки человек.

Для охраны правопорядка по всей Франции мобилизованы 4 тыс. полицейских и жандармов. Из соображений безопасности власти закрыли доступ в Версальский дворец, чтобы от революционного гнева "желтых жилетов" не пострадали туристы.

Тем временем стало известно, что еще один человек скончался из-за протестного движения во Франции. Инцидент произошел в ночь на субботу в окрестностях Перпиньяна. На одной из блокированных "желтыми жилетами" автотрасс произошла авария. 36-летний водитель погиб на месте.

Что конкретно послужило причиной аварии не уточняется, однако после этого манифестанты решили убрать заграждения с проезжей части. Это уже десятая гибель на фоне всеобщих протестов во Франции.