Новая отставка в Белом доме

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой ИГИЛ подал в отставку из-за Сирии. Бретт Макгурк пошел на такой шаг в знак протеста против решения хозяина Белого дома Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

При этом несколько дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме террористической группировки ИГИЛ и об отсутствии оснований для вывода войск.

В письме, попавшем в распоряжение газеты "Нью-Йорк таймс", Макгурк отмечает: "Недавнее решение президента привело в замешательство наших союзников и поставило в тупик наших партнеров по борьбе".

Макгурк, назначенный еще при президенте Бараке Обаме, планировал оставить свой пост в середине февраля будущего года.