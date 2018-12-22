"Шатдаун" в США

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Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Дело в том, что американские законодатели никак не могут принять федеральный бюджет. Так называемый "шатдаун" - результат провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.

"Мы ничего не можем с этим поделать", - отметил Трамп, возложив ответственность за происходящее на демократов. "Нам нужны голоса демократов. Называйте это "шатдауном" от демократов, называйте как хотите..." Трамп призвал законодателей работать вместе над проблемой и выразил надежду на то, что сложившаяся ситуация долго не продлится.