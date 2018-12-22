Венгрия: протесты не стихают

В Венгрии не стихают протесты против так называемого "закона о рабстве". Тысячи манифестантов собрались в Будапеште после того, как президентом была подписана реформа трудового законодательства. Изменения позволяют работодателям увеличить число сверхурочных рабочих часов с 250 до 400 в год и откладывать оплату этого труда на срок до трех лет. По данным последних опросов, большинство венгров считают протесты оправданными.

"Я устал... Я не получаю никакого удовлетворения от всего того, что здесь делается. Мне надоело, что власти не слышат голос народа".

"Я пришла сюда, потому что меня злит эта потрясающе бессовестная манера принятия законов. Они были подписаны президентом самонадеянно и надменно до того, как он пожелал людям счастливого Рождества. Думаю, это всех разозлило".

"Мне надаело... Я сыта по горло удушающей атмосферой, царящей в стране последние годы".

Массовые выступления начались в Венгрии 12 декабря, после того, как законопроект был утверждён парламентом. Премьер-министр Виктор Орбан назвал протесты "истерическим криком" и обвинил в их финансировании миллиардера Джорджа Сороса. Вероятно, это последняя акция в уходящем году.

Даниэль Божик, Euronews: "Те, кто принял участие в этой демонстрации снова подвергли критике закон о труде, объявили о создании новой антиправительственной оппозиции и заявили, что продолжат протесты в январе".