Убийство туристок в Марокко: новые аресты

Жители норвежского города Брюне в пятницу собрались вместе, чтобы почтить память убитой в горах Марокко Марен Уэланн и поддержать ее близких. Жертвой нападения стала также ее подруга, датчанка Луиза Вестерагер Есперсен.

По делу об убийстве туристок в Марокко арестованы уже 13 человек, девять были задержаны в пятницу. В нападении подозреваются сторонники террористической группировки ИГИЛ.

Тела девушек были обнаружены в понедельник в районе Шамхаруш на пути к горе Тубкаль — самой высокой вершине Марокко, которая пользуется популярностью у иностранцев.

На сферу туризма приходится 10% национального дохода Марокко. Вот что говорит член региональной ассоциации туристических гидов Хассан Махруг:

"Все граждане мира, не только в Марокко, все, кто днем и ночью трудятся ради мира, дружбы и братства на планете, все марокканские гиды, мы все осуждаем содеянное, это акт варварства и невежества".

В Рабате сотни человек пришли к посольствам Норвегии и Дании, чтобы выразить свои соболезнования семьям погибших туристок. На телах убитых девушек нашли следы ранений в области шеи, причиненных холодным оружием.