Пока во Франции продолжаются протесты президент Эммануэль Макрон в субботу прибыл в Чад. Он намерен обсудить с президентом этой страны Идрисом Деби общие усилия по борьбе с исламистами в зоне Сахеля.
Макрон поехал в Чад поздравить французских солдат с Рождеством
Также Макрон встретится с французскими солдатами и офицерами, участвующими в операции "Бархан", и поздравит их с наступающим Рождеством. По этому случаю вместе с президентом в Чад прибыл шеф-повар Елисейского дворца, под руководством которого будет организован праздничный стол. Всего в Чаде находится около тысячи французских военнослужащих.
Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года по просьбе пяти африканских государств - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада - для противодействия террористическим группировкам, которые активизировали свою дейтельность в Сахеле. Как отмечают наблюдатели, пока достичь поставленной цели Франции и ее союзникам в регионе не удается.