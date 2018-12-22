Макрон поехал в Чад поздравить французских солдат с Рождеством

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Пока во Франции продолжаются протесты президент Эммануэль Макрон в субботу прибыл в Чад. Он намерен обсудить с президентом этой страны Идрисом Деби общие усилия по борьбе с исламистами в зоне Сахеля.

Также Макрон встретится с французскими солдатами и офицерами, участвующими в операции "Бархан", и поздравит их с наступающим Рождеством. По этому случаю вместе с президентом в Чад прибыл шеф-повар Елисейского дворца, под руководством которого будет организован праздничный стол. Всего в Чаде находится около тысячи французских военнослужащих.