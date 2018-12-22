Италия и Мальта не принимают спасенных мигрантов

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Неправительсивенная испанская организация Proactiva Open Arms сообщила о спасении более чем 300 мигрантов, которые через Средиземное море направлялись из Ливии в Европу. На днях о гибели по меньшей мере 12 мигрантов, пытавшихся достичь берегов Испании, рассказал Красный крест Альмерии, около 30 человек были спасены, они доставлены в порт Альмерии (автономное сообщество Андалусия).

При этом глава МВД Италии Маттео Сальвини в своем твиттере сообщил, что границы Италии закрыты для мигрантов. Он заявил, что отказал испанской организации, после того как Мальта также не согласилась принять у себя спасенных нелегалов.