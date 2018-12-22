"Атака беспилотников" в Гатвике: задержаны два человека

Британские полицейские задержали двух подозреваемых в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик. Соответствующее заявление распространила полиция графства Сассекс. В правоохранительных органах отметили, что расследование продолжается. Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке дронов.

Аэропорт Гатвик прекратил работу в среду в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани других британских городов. В среду и пятницу аэропорт функционировал с перебоями, а в четверг не работал вообще. В результате в преддверии Рождества перелеты не смогли совершить порядка 120 тысяч пассажиров. На восстановление полноценной работы Гатвика понадобится несколько дней.