Испания: стать богаче за один день

В Испании стали известны результаты розыгрыша рождественской лотереи Эль Гордо, которая проводится с конца 18 века. Обладатели счастливых билетов не скрывают радости.

В нынешнем году призовой фонд лотереи составил два миллиарда четыреста тысяч евро. Стоимость билета - 20 евро.

Розыгрыш прошел в мадридском театре “Реал” и транслировался по телевидению. Как правило, в этот день испанцы остаются дома, чтобы не пропустить волнительный момент объявления победителя.