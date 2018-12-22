Двойной теракт в Могадишо

В результате двойного теракта у Национального театра в Могадишо погибли по меньшей мере 13 человек, около 20 получили ранения.

Два взрыва прогремели в субботу: взорвались бомбы, заложенные в автомобили. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб". Целью радикальных исламистов был контрольно-пропускной пункт у расположенного близ театра президентского дворца.

"Аш-Шабаб" причастна к ряду громких терактов на территории стран, оказывающих поддержку сомалийскому правительству в борьбе против экстремистов. Группировка финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая дань с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

Жертвами боевиков "Аш-Шабаб" за последние 10 лет стали тысячи человек.