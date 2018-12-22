Куба: наводнение в Гаване

Улицы кубинской столицы превратились в реки: мощные волны, сформированные сильным ветром, затопили прибрежные районы Гаваны. По данным Института метеорологии, скорость ветра порой превышала сто километров в час.

Данных о пострадавших и материальном ущербе от стихии не сообщается. Жители потенциально опасных районов были заранее предупреждены о грядущем наводнении. Попавших в затруднитльное положение кубинцев эвакуировали спасатели.

Для декабря подобные бури необычное явление, поскольку, как отмечают специалисты, сезон ураганов уже закончился.

В 2017 году остров пострадал от урагана "Ирма": тогда погибли по меньшей мере десять человек, материальный ущерб составил более 13-ти миллиардов долларов.