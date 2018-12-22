Россия вернула самолеты в Бельбек, а Великобритания направила корабль в Черное море

Российские истребители вернулись на аэродром Бельбек в Крыму. Речь идет о более, чем 10 боевых машинах Су-27СМ и Су-30М2, которые весной этого года были временно переброшены в Краснодарский край.

Дело в том, что на аэродроме Бельбек проходила реконструкция взлетно-посадочной полосы, чтобы сделать ее пригодной для приема не только военных, но и гражданских самолетов.

В Минобороны РФ сообщили, что вместе с истребителями приземлился пассажирский Ту-134. Правда, пока это был только тест: гражданская часть аэропорта в Бельбеке еще не готова. Планируется, что строительство полностью завершится к 2020 году.

Тем временем Великобритания направила в Черное море свой разведывательный корабль HMS Echo. В пятницу он прибыл в порт Одессы. Также туда приехал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать президенту Путину - они не могут продолжать действовать без оглядки и без уважения к международному праву и международным нормам", - заявил Уильямсон.

Отметим, что это первый заход корабля НАТО в Черное море после инцидента у берегов Крыма. В конце ноября Россия задержала три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. Находившиеся на них моряки были арестованы. По версии Москвы, украинские корабли нарушили правила прохождения российских территориальных вод. В Киеве эту версию отрицают.