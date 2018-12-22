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Испания

Акции протеста в Барселоне: столкновения и аресты

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Акции протеста в Барселоне: столкновения и аресты
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REUTERS/ALBERT GEA
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Столкновениями с полицией и арестами сопровождались акции протеста сторонников независимости Каталонии против заседания испанского правительства в Барселоне. Протестующие строили баррикады, перекрывали улицы каталонской столицы, и скандировали антиправительственные лозунги. Манифестанты так же призывали к освобождению из-под стражи каталонских политиков, которые проходят по делу, связанному с сепаратистским процессом. В ходе пятничных протестов пострадали порядка 70 человек, среди них - сотрудники полиции. Не менее 13 человек были задержаны. Вечером в Барселоне прошла крупномасштабная демонстрация с требованием независимости.

Кристина Хинер, Euronews: "На улицах Барселоны напряженная атмосфера, несмотря на призывы к спокойствию, звучавшие последние дни. Насилия и арестов избежать не удалось. Но все же большинство протестов на центральных улицах столицы Каталонии прошли мирно".