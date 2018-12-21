Аэропорт Гэтвик возобновил работу

За сутки, начиная с вечера среды и до вечера четверга, из этой воздушной гавани не смогли вылететь более 120 тысяч пассажиров.

У этой женщины все планы, как говорит она сама, на путешествие и отпуск с семьей "полетели коту под хвост, а экономили мы, чтобы совершить этот вояж, целый год".

А этот пассажир просидел в самолете, по его словам, "6 часов, и нам говорили, что вот-вот взлетим, в итоге рейс отменен".

Гэтвик подвергся нападению дронов, которыми, как предполагают правоохранители, кто-то управляет на расстоянии.

Представитель полиции графства Сассекс Джейсон Тингли сделал краткое заявление: "Есть версии, которые мы рассматриваем, есть и подозреваемые, есть и тот, кто руководит расследованием, мы мобилизовали на ведение этого дела все наши ресурсы".

Сбить беспилотные летательные аппараты военные не смогли. Запуск дронов с подобными целями в Британии считается уголовно наказуемым деянием.