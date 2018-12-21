Мадрид настаивает на диалоге с Барселоной

Правительство Испании решило переименовать международный аэропорт Барселоны Эль-Прат. Воздушная гавань будет носить имя каталонского политика Жозепа Таррадельяса, первого председателя женералитета периода демократии. Об этом сообщила министр образования и профессиональной подготовки, официальный представитель правительства страны Исабель Селаа. "Решение о признании заслуг президента Таррадельяса — это посланием гармонии, понимания и диалога", — сказала она.

По ее словам, переговоры главы испанского премьер-министра Педро Санчеса с главой каталонского правительства Кимом Торрой, состоявшиеся накануне, подтвтерждают, что каталонский кризис можно решить лишь только путем диалога в рамках Конституции страны.

На заседании Совета министров Испании также одобрена инициатива по повышению минимального размера оплаты труда на 22% и увеличение более чем на 2% зарплаты для государственных служащих. Также, в частности, объявлено о планах выделить почти 113 миллионов евро на на ремонт скоростных автострад в Каталонии.

Заседание центрального правительства прошло на фоне акций протеста сторонников независимости. Каталонский кризис остается одной из главных проблем пиренейского королевства.