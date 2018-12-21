Заседание правительства на фоне протестов

На заседании Совета министров Испании одобрена инициатива по повышению минимального размера оплаты труда на 22% — с 736 до 900 евро начиная с будущего года. Встреча министров состоялась в Барселоне на фоне акций протеста сторонников независимости, между демонстрантами и полицией произошли столкновения.

Накануне председатель правительства пиренейского королевства Педро Санчес провел переговоры с главой каталонского правительства Кимом Торрой. Мадрид и Барселона договорились поддерживать диалог по урегулированию каталонской проблемы. Вместе с тем Ким Торра в очередной раз поднял вопрос о праве автономии на самоопределение. В следующий раз главы испанского и каталонского правительств встретятся в январе.

Нынешнее повышение минимального уровня оплаты труда в Испании — самое значительное за за 40 лет. Обычно оно составляет 4% в год.

Педро Санчеса на предыдущем заседании правительства, объявляя о решении, заявил, что "богатая страна не может иметь бедных рабочих". Данное решение не нуждается в одобрении парламента и будет утверждено королевским указом. Правительство Испании также одобрило повышение зарплат для государственных служащих более чем на 2%.