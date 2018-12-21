Сербия: авария на железной дороге

По меньшей мере пять человек стали жертвами столкновения поезда и школьного автобуса на железнодорожном переезде на юге Сербии, у города Ниш. Более двадцати пострадали. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
По меньшей мере пять человек стали жертвами столкновения поезда и школьного автобуса на железнодорожном переезде на юге Сербии, у города Ниш. Более двадцати пострадали. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
От удара автобус разорвало пополам. В результате аварии часть вагонов поезда сошла с рельсов. Причины ДТП выясняются. Сообщается, что на переезде не была шлагбаума, он был оборудован только семафором.