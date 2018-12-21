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Российские коммунисты отметили день рождения "вождя народов"

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Российские коммунисты отметили день рождения "вождя народов"
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Российские коммунисты отметили день рождения Иосифа Сталина. В шествии под красными флагами, которое завершилось возложением цветов к бюсту "вождя народов" у Кремлевской стены, приняли участие несколько сотен человек. При этом в их числе были не только представители старшего поколения, но и молодежь.

"Я с уважением отношусь к товарищу Сталину как государственному деятелю. Правительность его политики даже в 30-е годы затем подтвердилась в победе нашего народа в Великой отечественной войне", - говорит сторонник КПРФ Лев Тихонов.

Личность и политическое наследие Сталина по-прежнему вызывают множество споров в России. Для большинства людей имя "вождя народов" сегодня ассоциируется с ГУЛАГОМ и массовыми репрессиями.

В годы " Большого террора" по политическим мотивам была арестовано почти полтора миллиона человек. Все это происходило с одобрения Сталина: его подпись фигурировала под многими расстрельными списками конца 30-х годов.

Однако другие ставят в заслугу генералиссимусу победу советского народа в Великой Отчественной войне и считают, что именно благодаря Сталину Советский Союз смог быстро восстановиться и стать мощной мировой державой.

Отметим, что согласно недавнему опросу "Левада-центра" в сегодняшней России число граждан, сожалеющих о распаде СССР, достигло отметки в 66% - это самый высокий показатель за последние 10 лет. Причем нередко такие настроения встречаются не только у представителей старшего поколения, но и у молодых россиян, родившихся после 1991 года.