Библиотека волшебной красоты

В этом историческом здании в центре Рио-де-Жанейро, построенном в стиле португальского ренессанса (мануэлино) расположилась одна из красивейших библиотек мира. С пола до потолка - стеллажи из благородного тёмного дерева, украшенные богатой резьбой, лестничные проходы и мостики с резными перилами.

Туристы из Франции не скрывают восхищения:

- Такие билиотеки в книгах про Гарри Поттера были!

- Да, или в кино!

- В кино, но не в реальной жизни. Мы во многих местах бывали, но такого не видели. Это просто чудо!

Португальской королевской библиотеке (так она называется) уже более 180 лет. Её основали португальские иммигранты в 1837 году.

Орландо Инасио заведует здесь читальным залом:

- Я горжусь тем, что эта библиотека, созданная португальцами, признана одной из самых красивых в мире!

86-летний Карлос Франциско Мура - писатель. специалист по португальской истории:

- Это настоящая альма-матер для португальцев в Бразилии, а какой тут читальный зал!

Главный читальный зал выдержан в том же стиле и освещается восьмигранным потолочным окном с витражом.

В фондах библиотеки 350 тысяч томов, это самое большое собрание книг на португальском языке за пределами Португалии. Есть среди них редкие рукописи и публикации - как, например, первое издание "Луизиад" Камоэнса и "Таинства короля Мануэля" начала 16-го века.

Интерьер библиотеки не раз использовался для съёмок фильмов, телесериалов и телевизионных шоу.