Польша: уголь и климатический фатализм

_Корреспондент Euronews Валери Горья побывала в Польше, где только что завершился климатический саммит ООН.

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_Ее репортаж, представленный на нашем канале, посвящен горнодобывающей отрасли страны. Польша, напомним, является крупнейшим производителем и потребителем угля в Европе, за что подвергается острой критике ЕС. Стране рекомендовано пересмотреть свою структуру энергопотребления в пользу возобновляемых источников. _

Валери Горья рассказала о своих впечатлениях о поездке журналисту Софи Клоде.

Euronews: "Некоторые герои вашего сюжета обеспокоены загрязнением воздуха, однако большинство, судя по всему, спокойно относится к смогу, который, как говорят специалисты, убивает до 50 тысяч человек в год. Мы знаем, что некоторые города Польши входят в перечень самых грязных городов в мире, наряду с Пекином и Нью- Дели. Поляки - климатические скептики, верно? Их власти тоже? Что будет дальше?"

Валери Горья: "Да, разумеется, определенная доля скептицизма присутствует. Некоторые наши собеседники, профсоюзные лидеры, утверждают, что ученые не пришли к единой точке зрения по поводу причин климатических изменений. Польская академия наук не согласна с выводами Межправительственной группы по изменению климата о связи угля и глобального потепления. Так что скептицизма хватает, я бы даже сказала больше - климатического фатализма... Люди привыкли к углю, к шахтам, они живут в таком контексте десятилетиями. Одновременно в стране появились и набирают мощь экодвижения. Недавний саммит по климату стал для них отличной возможностью высказаться. Но этим людям противостоит очень мощное угольное лобби. По иронии, крупнейшие горнодобывающие компании страны выступили спонсорами климатического слета".

Euronews: "Мы видели, что некоторые поляки буквально романтизируют профессию шахтера. Вы показали нам шахтерский праздник, видно, насколько людей трогает причастность к этому братству".

Валери Горья: "Действительно, люди гордятся причастностью к профессии, к шахтерским традициям. В некоторых городах, например, в Варшаве, репутация горняков подорвана, однако в горнодобывающих регионах, в Силезии, вы не найдете ни одной семьи, лично не связанной с углем, рудниками. Там в каждом доме шахтеры либо были, либо есть, в крайнем случае кто-то работает в смежной отрасли, но все так или иначе вертится вокруг угля. Мне кажется, это составляет часть самосознания значительной прослойки польского общества. Еще бытует мнение, что уголь - символ независимости Польши, страна потребляет больше угля, чем производит, недостающую часть импортирует из России. Это не очень нравится обществу. Люди думают, что отказавшись от угля, они в некотором смысле потеряют самобытность, политическую независимость.

Euronews: "У нас на руках исследование, в котором отмечается: шахтеры в Польше приравниваются общественным мнением к статусу университетских профессоров, их труд ценится больше, чем труд врача или учителя. Польские власти тем не менее говорят, что подумывают о сокращении угля в своей энергоструктуре - с тем, чтобы увеличить долю возобновляемых источников. Вы видели какие-то подтверждения?"

Валери Горья: "Такие мысли действительно есть, однако реформы планируются с прицелом на атомную энергетику. Недавно в Польше общество активно дискутировало по поводу озвученного правительственном предложения - убрать все ветряки с территории страны и перенести их в море. Пока никто не знает, какое решение будет принято".

Euronews: "Польша - член ЕС, стране выгодно быть в составе европейской семьи. Однако она не хочет выполнять требования о сокращению загрязняющих выбросов, связанных с использованием угля. Грозят ли Польше штрафы, конфронтация с ЕС, какие-то санкции?"

Валери Горья: "Да, Европейский суд Справедливости признал Польшу виновной в загрязнении атмосферы. Однако если вы заведете разговор о выбросах двуокиси углерода, в Польше вам ответят, что выполняют нормативы. Польша - один из подписантов декларации Парижского саммита по климату, и говорит, что будет выполнять взятые на себя обязательства. Так ли это, удастся ли ей справиться с задачами к 2030 году, как было запланировано, покажет жизнь. Одновременно Варшава дала понять, что не согласится с дальнейшим ужесточением экотребований. Саммит в Катовице не стал результативным, в его рамках лишь подтвердили решения Парижского климатического слета. Планку поднимать не стали, так что Польша в относительной безопасности".