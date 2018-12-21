Польша ссорится с ЕС из-за угля

Очередной выпуск программы Insiders посвящен горнодобывающей отрасли в Польше - стране с самым высоким показателем производства и потребления угля в ЕС.

Здесь только что завершился климатический саммит ООН. Место проведения слета было выбрано не случайно: ЕС давно критикует Варшаву за медленную реструктуризацию энергосектора, призывая в ближайшие десятилетия полностью отказаться от угля.

Перспектива пугает сотни тысяч поляков, прямо или косвенно обслуживающих отрасль. Угольные ТЭЦ обеспечивают 80% потребностей Польши в электроэнергии. При этом именно на территории Польши находится половина списка самых грязных городов Европы.