В Шотландии вспоминают жертв взрыва пассажирского самолета в небе над городом Локерби. Траурная церемония с возложением венков прошла на кладбище Драйфсдейл.
30-летие трагедии в Локерби
Ровно 30 лет назад в результате крушения лайнера погибли 270 человек: пассажиры, экипаж и местные жители. Большинство находившихся на борту были гражданами США, включая 35 студентов Сиракузского университета — самолет направлялся в Нью-Йорк. В США памятное мероприятие состоится в университете и на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона.
Следствие установило, что взрывное устройство было заложено в грузовом отсеке самолета. В организации взрыва британские власти обвинили ливийские спецслужбы. Впоследствии правительство Муаммара Каддафи официально признало ответственность за этот теракт —самый крупный в современной истории Великобритании, навсегда изменивший сферу авиационной безопасности в мире и повлекший за собой санкции Совбеза ООН против Ливии.