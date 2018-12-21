30-летие трагедии в Локерби

Размер текста Aa Aa

В Шотландии вспоминают жертв взрыва пассажирского самолета в небе над городом Локерби. Траурная церемония с возложением венков прошла на кладбище Драйфсдейл.

Ровно 30 лет назад в результате крушения лайнера погибли 270 человек: пассажиры, экипаж и местные жители. Большинство находившихся на борту были гражданами США, включая 35 студентов Сиракузского университета — самолет направлялся в Нью-Йорк. В США памятное мероприятие состоится в университете и на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона.