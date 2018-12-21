Будапешт: последний протест года

Несколько тысяч манифестантов вышли в пятницу к зданию парламента в Будапеште после того, как была обнародована подписанная президентом реформа трудового законодательства.

Это последняя акция протеста в уходящем году, но оппозиция надеется сохранить мобилизацию и после 1 января 2019. По данным последних опросов, более 2/3 венгров считают протесты оправданными.

Массовые выступления начались в Венгрии 12 декабря, после того, как законопроект, названный в народе "рабским", был утверждён парламентом. Он позволяет работодателям увеличить число сверхурочных рабочих часов с 250 до 400 в год.