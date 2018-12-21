Парламент Франции поддержал президента

Нижняя палата французского парламента в ночь на пятницу поддержала законопроект, предложенный президентом, и касавшийся выхода из социального кризиса.

Согласно документу, с 1-го января МРОТ будет повышена на 100 евро ежемесячно, отменены налоги на оплату сверхурочных как стороны работников, так и со стороны работодателей, отменен повышенный социальный налог на пенсии, составляющие менее 2000 евро в месяц, не будет повышен налог и на дизельное топливо.

Манифестации "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября.

В течение этого периода времени еженедельно по субботам в стране проходят акции протеста. Они сопровождаются столкновениями части радикалов с силами правопорядка. "Желтые жилеты" блокируют магистрали и автомобильные развязки, иногда происходят ДТП. В результате таких происшествий погибли 9 человек.