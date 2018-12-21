Кто летал над Гэтвиком?

Британский «Гэтвик» возобновил работу после двух суток чрезвычайной ситуации, связанной с появлением беспилотников над лётным полем. Пока британский аэропорт лишь постепенно входит в нормальный режим работы.

До сих пор неизвестно, кто стоит за этим крупнейшим инцидентом и каковы были цели беспилотных полётов.

Крис Грейлинг, министр транспорта:

«Полиция расследует несколько версий. Но мы до сих пор не имеем понятия, был ли это злоумышленник-одиночка или некая группа; например, возможно, группа эко-активистов. Однако, ответственности никто на себя не взял. Так что кто стоит за этим, мы узнаем лишь по завершении расследования».

Военный вертолёт над полосой Reuters

Для обеспечения безопасности самолётов и пассажиров пришлось привлечь военных. После «Гэтвика» власти обещают сделать далеко идущие выводы:

«Среди прочих задач, которые сегодня нужно решить — это информировать другие аэропорты, дать им исчерпывающую информацию о том, что случилось в Гэтвике. Таким образом мы сможем принять стратегические решения, которые позволят нам предотвратить повторение подобных происшествий в будущем», — подчеркнул министр.

Так или иначе, в правоохранительных органах называют произошедшее «намеренной попыткой» нарушить работу воздушной гавани.

Запуск дронов в таких обстоятельствах уже является в Британии уголовно наказуемым, однако эффективных мер борьбы с угрозой мини-беспилотников до сих пор нет.