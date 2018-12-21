Как защититься от беспилотников?

Перебои в аэропорту Гэтвик ярко продемонстрировали угрозу безопасности, исходящую от беспилотных летательных аппаратов. И меры по предотвращению такой угрозы еще только предстоит выработать.

Такого рода инцидентов становится всё больше и, по мнению авиапилотов, крупная катастрофа – только вопрос времени.

«В прошлом году мы заказали у министерства транспорта и управления военной авиации исследование, которое доказало, что эти дроны, которые, хотя и весят только два килограмма, имеют аккумуляторы и моторы и, если столкнутся с самолётом на скорости, могут пробить ветровое стекло и отбить рулевой винт у вертолёта, – предупреждает капитан Дэйв Смит, пресс-секретарь Британской ассоциации авиапилотов. – Они могут вызвать настоящую катастрофу».

Дроны военного назначения относительно небольших размеров, очень мобильны, их трудно заметить. Поэтому они представляют трудную задачу для служб безопасности.

Как рассказал Euronews эксперт по безопасности, Даррен Бакстон, работающий в организации Drone Defence, особенно уязвимы районы с плотной городской застройкой:

«Дрон это устройство размером с тарелку, движущиеся с большой скоростью и очень манёвренное. Поэтому снарядом движущимся по баллистической траектории, например, пулей и прочим, его сбить очень сложно. Мы изучаем самую важную технологию, используемую дронами – радиочастоты, передающие видеоизображение. Именно здесь мы видим уязвимое место дронов, с помощью которого мы помешаем им вторгаться в воздушное пространство».

Нидерландские специалисты предложили использовать для борьбы с беспилотниками специально обученных орлов. Чтобы не повредить лап, птица перехватывает воздушные аппарата с помощью клейкой ленты. Но внедрение этого способа противовоздушной обороны пока вопрос времени.