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Германия

"Шпигель"в центре громкого скандала

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"Шпигель"в центре громкого скандала
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"Шпигель"в центре громкого скандала. Журналист всемирно известного немецкого еженедельника Клаас Релотиус, как оказалось, годами выдумывал репортажи и подделывал интервью. В редакции это назвали худшим, что случилось с изданием за последние несколько десятков лет. С 2017 года репортер был в штате "Шпигеля". Ранее его материалы публиковали многие крупные европейские газеты. Релотиус был удостоен нескольких наград и профессиональных премий. Разоблачил журналиста его коллега, готовивший с Релотиусом репортаж о границе между Мексикой и США.

"Релотиус на самом деле работал очень смело. Сообщал о ходе своих расследований руководителям отделов, в которых печатался..." - поясняет заместитель главного редактора Сюзанна Байер. По ее словам, поскольку многие были в курсе его деятельности, создавалась иллюзия корректной работы. И фальшь трудно было распознать.

История с Релотиусом, который уже освобил свое рабочее есто, потрясла журналистское сообщество Германии. Франк Убералл, Федерация журналистов: "Мы должны разобраться с таким отвратительным образом действий и понять: где допускались ошибки, где имелся криминал... Вот так я смотрю на это дело. Все должно быть выяснено".

Сам Релотиус признался, что боясь провала, допускал манипуляции, если ему не удавалось провести расследование или взять интервью.