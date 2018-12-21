"Подозрительная" смерть в Дрогобичской тюрьме

Россиянин Валерий Иванов, скончавшийся в украинской тюрьме, мог быть убит, подозревают российские дипломаты. По официальной версии украинских властей, он упал с лестницы, закручивая лампочку.

Сотрудники российского консульства, посетившие Дрогобычскую тюрьму и изучившие результаты вскрытия, заявили о наличии у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома 4-х рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы.

19 декабря представительница самопровозглашённой Луганской народной республики Ольга Кобцева заявила, что, по её информации, Иванов был избит охранниками и скончался от побоев в карцере.

Уроженец Архангельска, Валерий Иванов воевал на стороне ЛНР, был задержан в 2015 г. и приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности.

В декабре 2017 г. он оказался в списке пленных, подлежащих обмену на украинских военнослужащих, но в последний момент был из него исключён. Его имя фигурирует в списке пленников, переговоры об обмене которых продолжаются в настоящее время.