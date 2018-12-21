Кого ждут дети на Новый год в разных странах Европы?

Рождество и Новый год - праздники, которые по традиции отмечают во всех без исключения странах Европы. Как полагается, на Новый год дети во всех странах надеются на подарки. Но есть ли различия в новогодних традициях?

Без сомнения, есть. Вот лишь небольшая подборка новогодних обычаев.

Кто приносит подарки?

В России Дед Мороз оставляет подарки под ёлкой. А как же в других странах?

Англия: Рождественский Дед (Father Christmas), по традиции дети оставляют у рождественской ёлки чулок или башмачок, в котором наутро появятся подарки

Франция: Пер-Ноэль (или Сен-Николя в Бретани и Нормандии)

Германия: Кристкинд (часто эту роль исполняет молодая девушка, похожая на Снегурочку) и Вайнахтсманн (этот персонаж пользуется популярностью на севере страны и в семьях неверующих)

Австрия: Кристкинд (как и в соседней Баварии)

Греция и Кипр: Айос-Василис (Святой Василий)

Венгрия: Младенец Иисус (не путать с Микулашем, который приносит подарки на день Св.Николая 6 декабря)

Италия: Баббо Натале

Польша: Щвенты Микоуай (Св.Николай)

Португалия: Пай Натал

Испания: Папа-Ноэль и Волхвы (Три царя или Короли-маги), причём последние дарят подарки в день церковного праздника Богоявления 6 января

Турция: Ноэль Баба

Украина: Святий Миколай

Традиционные рождественские блюда

В России новогодний стол украшают многочисленные салаты, рыбные и мясные блюда, непременное шампанское и икра. А какие яства подают к столу в странах Западной Европы и Средиземноморья?

Англия: новогодний стол украшает жареная индейка, на гарнир - печеный картофель и овощи. На сладкое подают рождественский пудинг (с орехами и коньяками), который предварительно выдерживают несколько месяцев.

Франция: паштет из гусиной или утиной печени фуа-гра, копченый лосось и устрицы - на закуску. В качестве основного блюда на столе появляется запечённая индейка или гусь, но порой и мясо более экзотичных пород: это может быть кабанятина, зайчатина или кастрированный петух (chapon). Такое обилие мяса делает ужин в Святую ночь непростой задачей для вегетарианцев. Зато на сладкое никто не отказывается от рождественских шоколадных конфет.

Германия: запечённый гусь или утка в яблоках, каштанах с луком и черносливом. На гарнир - тушёная капуста с яблоками.

Греция: по традиции - свинина (сувла) в сопровождении различных блюд - основа рождественского меню. В последнее время, по аналогии с другими европейскими странами, иногда подают индейку, но это блюдо не получило широкого распространения. На сладкое выпекают Василопиту (ударение на "о"), в неё непременно прячут монетку, на которой отчеканено "Хронья полла", в русском переводе - "Многая лета".

Венгрия: рыбный суп или суп из птицы в качестве основных блюд. Для сладкого, традиционного блюда из мака или орехового пирога. Традиция гласит, что рыба символизирует деньги, мак, удачу и счастье, а грецкие орехи символизируют богатство.

Италия: Классическое меню в канун Рождества: салат из осьминога, спагетти с морепродуктами, французский хек, жареный угорь и салат с цветной капустой, оливками и маринованными огурцами.

Сегодняшние рождественские пасты в духовке с индейкой или курицей для сопровождения. Жареные морепродукты подаются в качестве первого блюда в некоторых районах. Салат остается прежним.

Польша: в новогоднем меню преобладает рыба, как правило, - карп, на гарнир - овощи и грибы, а также традиционная польская солянка - бигос.

Португалия: традиционная Бакальяу - вымоченная сухая треска, приготовленная с овощами. На Рождество во многих семьях на столе появляется запечённый бараний окорок, индейка или курица.

Турция: Главное новогоднее блюдо в Турции - индейка. В качестве десерта стол нередко украшают фрукты и сухофрукты.

Украина: в канун православного Рождества (сочельник), вечером 6 января, украинцы устраивают застолье из 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов Христа. Трапезу сопровождают напитки - как правило безалкогольные. На десерт - кутья, приготовленная из риса или пшеницы с изюмом, маком и медом.