США предъявили обвинения в промышленном шпионаже хакерам из Китая

Минюст США и ФБР предъявили обвинения двум хакерам из Китая. Ведомства считаю т, что они связаны со спецслужбами страны и вели шпионскую работу в отношении десятков американских компаний.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Род Розенстайн: "Обвиняемые совершали противоправные действия в сотрудничестве с разведкой Китая, которая известна под названием министерство госбезопасности КНР".

Предполагается, что хакеры пытались подорвать информационную безопасность десятков компаний и правительственных организаций США и других стран.

Об этом на той же пресс-конференции сообщил окружной прокурор Нью-Йорка Джеффри Берман: "Количество информации, которое они сумели украсть, возмущает. Как уже было тут указано, ответчики, судя по всему, действовали в сговоре с другими хакерами, с группой АРТ10".

Китай со своей стороны, уже успел назвать эти обвинения в свой адрес "клеветническими и оскорбительными"