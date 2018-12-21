Шампанское (не) по-африкански

К вдове Клико, Редереру, Лорану и Перье присоединился теперь Диан Диалло. Гражданин Кот-д'Ивуара дал своё имя новому сорту шампанского.

Африканец приехал во Францию несколько лет назад и сумел реализовать свою идею: вино специально для Африки, но не африканское:

«Это настоящее шампанское, произведённое по рецептам Шампани. Это ни в коей мере не африканское шампанское, поскольку такой вещи, как африканское шампанское, не существует. Но это шампанское с африканским именем», — объясняет Диалло.

Игристое вино производят, например, в ЮАР. Но по международным нормам оно не имеет права называться «шампанским».

В Африке, по словам Диалло, предпочитают сладкие сорта, в то время как в самой Франции чрезвычайно сложно найти что-то кроме брюта. Но африканец решил следовать традиционным французским рецептам, лишь слегка адаптировав напиток под вкусы своего континента. Новый продукт привлекает африканцев другим:

«Сегодня, когда африканцы получают определённое признание своих ноу-хау, можно почувствовать гордость за то, что африканец теперь есть и среди шампанских виноделов», — говорит критик Патрисия Джедже.

Диалло уверен, что вышел на рынок вовремя: в Африке стремительно растёт уровень потребления, в том числе и статусного.