Антиправительственные протесты в Барселоне

По меньшей мере семь человек задержаны в пятницу в Барселоне в ходе акций протеста против правительства Испании. Акции протеста в Барселоне проходят с утра пятницы. На улицы выведено около 9 тыс. страже порядка.

Моссос д'Эсквадра, региональная полиция Каталонии, применила силу против протестующих, после провокаций со стороны молодых людей молодые люди в капюшонах и масках. По данным полиции, они принадлежат к "комитетам в защиту республики", радикальным сторонникам независимости Каталонии.

Кристина Хинер, Euronews: "Мы присоединились к манифестации под названием "Первое октября", которая движется к дворцу "Лонха де Мар", где заседает кабинет министров. Мы поговорили с участниками этой демонстрации. \_Что вы думаете об этом заседании совета министров?_

– По моему, это провокация, направленная против нашего народа, провокация против того, что сейчас происходит в Каталонии. Никакой необходимости в нём нет. К тому же они выбрали символическую для нас дату, день когда год назад состоялись выборы.

– Это демонстрация их господства над нашим народом. Мы должно выйти и выразить то, что думаем об этом".

Некоторые протестующие перекрывают улицы Барселоны и строят баррикады. Испанская пресса сообщает, что у одного из задержанных были найдены компоненты зажигательной смеси.