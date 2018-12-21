День протестов в Барселоне

Столкновениями с полицией и задержаниями сопровождались акции протеста сторонников независимости Каталонии против заседания испанского правительства в Барселоне. Протестующие перекрывали некоторые улицы каталонской столицы, зажигали файеры и скандировали антиправительственные лозунги.

Протест организовали несколько партий, в том числе "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона.

"Мирно собираться на демонстрации это нормально. Мы реализуем наше право, право на собрание. Тысячи людей вышли на улицу в исключительных условиях, тогда, когда у нас есть заключённые и изгнанные политики", - говорит пресс-секретарь этой партии Альберт Батета.

В столкновения с полицией многие радикально настроенные манифестанты получили травмы. Первую помощь им оказывали одетые в жёлтые жилеты добровольцы из числа самих протестующих, организовавшие ассоциацию "Медики за республику".

"Некоторые протестующие начали сдвигать перегородки. Полиция предупредила, а затем атаковала манифестантов. Мы оказываем помощь людям, получившим травмы", - объясняет один из таких медиков.

За пределами Барселоны протестующие попытались перекрыть идущую вдоль моря трассу. Трасса была очищена в результате вмешательства полиции.

Кристина Хинер, Euronews: "На улицах Барселоны – очень напряжённая обстановка. Несмотря на знаковую встречу Педро Санчеса с Кимом Торрей и призывов к спокойствию, не удалось избежать насилия и арестов сторонников независимости. Но большинство демонстраций на улицах города прошли мирно".