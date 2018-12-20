Дональд Трамп: "Америка разгромила группировку ИГИЛ"

"Мы разбили их, мы очень сильно их разбили, мы вернули обратно территорию", - подчеркнул Дональд Трамп.

Об этом он сообщил и в Твиттере,

и в телевизионном обращении. которое накануне распространил Белый дом.

"Мы долго сражались в Сирии, я стал президентом два года назад, и тогда мы действительно начали воевать, и сегодня мы победили ИГИЛ. Мы разгромили их, мы разгромили их полностью. Для наших солдат пришло время вернуться домой"

В законодательной ветви американской власти такую точку зрения разделяют далеко не все.

Сенатор-демократ Тим Кейн сообщил, что ему "хотелось бы знать, решение было принято по рекомендации военных или оно было принято вопреки их рекомендациям?", а его коллега по верхней палате Конгресса, и в то же время однопартиец Трампа Марк Рубио посчитал, что "таким образом, мы отдаем Сирию России, не говоря уже об усилении там влияния Ирана".

Трамп намерен оставить в Сирии небольшой воинский контингент - называется цифра в две тысячи человек, которые должны будут очистить северо-восток сирийской территории от остающихся там разрозненных групп джихадистов.