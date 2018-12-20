Вывод американских войск: реакции

Объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии вызвал смешанную реакцию: одобрительную, скептическую и отрицательную. Сам Трамп обосновал своё решение тем, что американские войска выполнили свою миссию. По его словам, именно американцы одержали победу над группировкой "Исламское государство".

Россия скептически относится, как к роли США в разгроме ИГИЛ, так и к перспективе вывода американских войск. "Что касается вывода американских войск – я не знаю, что это такое. Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет. И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют", _–_ прокомментировал президент РФ Владимир Путин решение своего американского коллеги, подчеркнув при этом, что военные США присутствуют в Сирии нелегально с точки зрения международного права.

Флоранс Парли, министр вооруженных сил Франции, которые также находятся на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ, также отметила сокращение территории под контролем этой группировки, но подчеркнула, что она продолжает вести партизанскую и террористическую войну. "Борьба с терроризмом не закончена. Достигнут большой прогресс. Это правда. Но борьба продолжается и мы будем принимать в ней участие", – заявила в свою очередь французский дипломат и министр по европейским делам Натали Луазо.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для его страны враг в Сирии это Иран: "Мы продолжим наши операции в Сирии, чтобы помешать обосноваться там иранским военным. Мы не снизим там нашу активность, наоборот мы её нарастим".

Самым большим разочарованием решение Дональда Трампа стало для сирийских курдов, которые рассчитывали на помощь США своей борьбе за независимость. Тем более что это решение было принято практически сразу после анонсированного Турцией нового наступления на курдские "Отряды народной самообороны" на севере Сирии.