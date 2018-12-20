Премьер Испании приехал "возобновить диалог"

Возобновить диалог с Каталонией - с такой целью прибыл в Барселону премьер-министр Испании. Встреча Педро Санчеса с главой каталонского правительства Кимом Торрой состоялась во дворце Педральбес и стала второй с тех пор, как Санчес возглавил кабинет министров в июне.

И хотя оба политика позитивно оценили переговоры, каталонский лидер в очередной раз поднял вопрос о праве автономии на самоопределение.

Криками "Независимость!" и свистом встретили главу испанского правительства несколько десятков манифестантов, собравшихся в четверг вечером около дворца Педральбес. Они также требовали освобождения из-под стражи региональных политиков, которые проходят по делу о сепаратизме.

Сторонники независимости, без которых премьер-социалист не имеет большинства в парламенте, на днях объявили, что не будут голосовать за бюджет после обвинений, предъявленных испанской прокуратурой лидерам неудавшейся попытки отделения в октябре 2017 года. Они должны предстать перед судом в начале 2019-го.