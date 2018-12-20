Правительство Дэнчилэ устояло

Инициатива не набрала нужного числа голосов: её поддержали 163 депутата, 3 высказались против, а депутаты от ряда партий принимать участие в голосовании отказались. Для утверждения вотума недоверия кабинету нужны были 233 голоса.

"Правящая коалиция и правительство Румынии выстояли в ходе голосования по вотуму недоверия в парламенте, но это ещё не означает, что политический кризис завершён. Посмотрим, как развернутся события до 1 января, когда страна должна будет взять на себя председательство в Совете Европы".

По мнению премьер-министр Румынии Виорики Дэнчилэ, конфликт с оппозиций и Брюсселем, критикующими румынские власти за продвижение указа, который позволил бы помиловать чиновников-коррупционеров, не помешает Бухаресту председательствовать в ЕС.

"Румыния готова к председательству, и вотум недоверия не имеет к этому никакого отношения. Быть хорошим председателем означает решить как можно больше вопросов и проблем, ответить на как можно большее число вызовов, а их у нас немало: брексит, будущее ЕС, многолетний бюджет, миграция. Румыния к этому готова".

Оппозиция - в том числе и недавно созданная партия бывшего премьер-министра Виктора Понты, покинувшего социал-демократов, обвиняет правящую коалицию в плохой исполнительной работе кабинета:

"Румыния готова, а вот правительство - нет, - говорит Понта. - Я приведу вам самый простой пример: они не смогли представить бюджет на 2019 год с учётом дефицита. Так какое же послание шлёт Румыния и правительство? Правительство, в которым сейчас заседают популисты, националисты, противники единой Европы".

Это мнение разделяет и Дан Барна, лидер другой оппозиционной партии "Союз за спасение Румынии":

"Поскольку вотум недоверия не прошёл, Румыния, как я думаю, потеряла шансы использовать период председательства для укрепления своей позиции в Европе".

Правительство Дэнчилэ намерено принять спорный указ, котоырй приведёт к амнистии по ряду коррупционных дел - в том числе и лидера правящей партии Ливиу Драгни - в январе будущего года. Такая попытка, предпринятая год назад, вызвала крупнейшие протесты в Румынии с момента распада коммунистического строя в 1989 году.