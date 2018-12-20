Рождественские подарки в зоопарке

В преддверии Рождества работники Лондонского зоопарка решили порадовать своих любимых питомцев и приготовили для них оригинальные вкусные подарки и угощенья. Для горилл, например, придумали большой "Рождественский календарь", в датах которого можно с легкостью найти брюссельскую капусту и зелень, популярную на британском праздничном столе. Верблюдам Чингизу и Ноэми в красном рождественском носке на завтрак подали вкуснейшее сено. А львицам Инди, Хайди и Руби подарили шар, ароматизированный корицей и мускатным орехом.