Санта-Клаус из Иерусалима

В преддверии Рождества в Иерусалиме начались праздничные мероприятия с участием Санта-Клауса. В роли сказочного персонажа вот уже десять лет выступает 40-летний житель города Иса Касисси. Он - бывший профессиональный баскетболист и большую часть года работает тренером. За исключением декабря, когда превращается в Санта-Клауса. Волшебное преображение происходит не только с самим Исой, но и с его домом. На период праздников семейное жилище становится официальным Домом Санта-Клауса.