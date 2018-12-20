Париж: световое шоу в защиту животных

Динозавры и белые медведи, слоны и носороги, а также множество других светящихся фигур животных - часть светового шоу, открывшегося в парижском Jardin des Plantes. Его цель - привлечь вниманию к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Высота некоторых фигур - около 15 метров.

Тур по расцвеченным аллеям начинается с доисторических динозавров, а затем появляются первые виды, которые вымерли из-за деятельности человека - как, например, мамонты или саблезубые тигры. Последний этап - те виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения сейчас. В их числе панды, слоны, коалы и белые акулы.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), число видов позвоночных животных за последние 40 лет сократилось на 60%.