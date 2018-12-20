Убийство туристок: арестованы 4 подозреваемых

В Марокко арестованы еще трое подозреваемых в убийстве двух туристок из Скандинавии. Это молодые мужчины в возрасте 25-33 лет. Первого задержали в Марракеше 18 декабря. Как сообщают местные СМИ, он состоит в одной из террористических группировок и уже имеет судимость за терроризм.

Тела туристок из Дании и Норвегии были обнаружены в понедельник у подножия популярной среди путешественников горы Тубкаль неподалеку от поселка Имлиль. По некоторым данным, одной девушке перерезали горло, другую обезглавили. Преступники сняли момент убийства на видео. Есть информация, что оно было размещено в сети. Полиция расследует причастность к убийству туристок террористов "Исламского государства". Предполагается, что мог быть политически мотивированный акт.