Президент подписал "закон о рабстве"

Одобренная парламентом в прошлую среду, реформа трудового кодекса вызвала массовые протесты сначала в Будапеште, а затем по всей стране. Новый закон позволит работодателям с 2019 года увеличить количество сверхурочных трудовых часов с 250-ти до 400-сот в год.

С первых дней выступления вылились в столкновения с полицией у парламента. Крупнейшая демонстрация прошла в минувшее воскресенье, в ней участвовали до 10 тысяч человек. за неделю полиция Венгрии задержала более 50 человек в связи с нарушением общественного порядка и нападением на сотрудников правоохранительных сил. От действий протестующих пострадали 14 сотрудников полиции.

На пятницу в Будапеште намечена массовая акция протеста. К требованиям отменить спорную реформу прибавились протесты против контроля правительства над средствами массовой информации и правосудием.