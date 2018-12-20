Как отмечают Рождество в Европе и за ее пределами?

Кто приносит подарки?

Какие традиционные блюда едят на Рождество?

Отец РождествоПер Ноэль (Отец Рождество) (Святой Николай – в северо-восточной Франции)Младенец ИисусСвятой Василий – 1 январяМладенец ИисусБаббо Натале – 25 декабря, фея Бефана – 6 январяСвятой НиколайМладенец Иисус или Санта КлаусДед Мороз – на Новый годТри короля-волхва – Мельхиор, Каспар и Вальтасар – 6 январяНоэль Баба (Отец Рождество)Святой Николай или Дед МорозНаиболее распространенное блюдо – жареная индейка, подается с жареным картофелем. Колбаски, завернутые в бекон (“Свинья в одеяле”). Десерт – рождественский пудинг или рождественский торт.

Франция Фуа-гра, копченый лосось, устрицы – для начала. Основное блюдо – почти всегда мясо: индейка, гусь, петух, жареная говядина или дичь. Десерт – как правило, торт-рулет, похожий на советский торт “Сказка”.

Германия Гусь с яблоками, лосось в тесте, салаты. На десерт – рождественский кекс.

Греция Жареная свинина с различными сопутствующими деликатесами. В последние годы завоевывает популярность жареная индейка. Меломакарона и курабьедес – разновидности рождественского и новогоднего сладкого печенья с медом и миндалем. Василопита – традиционный новогодний пирог.

Венгрия Основные блюда – рыбный суп или птица. Неотъемлемой частью меню является холодец. Традиционные десерты: маковые или ореховые рулеты.

Италия Стандартное меню 24 декабря: салат из осьминога, макароны вонголе, морской окунь, жареная треска или угорь. На десерт – рождественский кекс панеттоне – на севере или струффоли и кассата – на юге. 25 декабря: запеченные в духовке макароны, курица или индейка, мясная отбивная, салат из цветной капусты с анчоусами, оливками и соленьями, рыба с морепродуктами во фритюре.

Spaghetti alla vongole pic.twitter.com/a0FcYKOzaM — sortius (@sortius) 6 Décembre 2015

Польша Самый важный прием пищи – ужин 24 декабря: красный борщ с “ушками” (пельменями), жареный карп, капуста с грибами.

Португалия Накануне Рождества едят бакальяу – сушеную соленую треску, которую вымачивают в воде и используют для приготовления многочисленных праздничных блюд. На Рождество – большинство семей готовят индейку или курицу.

Россия Салаты, шампанское и икра – в канун Нового года. “Селедка под шубой” – слоеный салат с сельдью, картофелем, морковью, свеклой, луком и майонезом. Неповторимый пурпурный цвет салату придает сочетание свеклы с майонезом. Всемирно известный салат “Оливье” с картофелем, морковью, солеными огурцами, зеленым горошком, яйцами, а также с курицей или колбасой. Шампанское – как правило, “Советское”. Икра – красная на бутерброде с хлебом и маслом, можно – ложками. И далее – что Бог послал.

Испания В день раздачи подарков 6 января едят королевский торт и туррон (нугу) из меда, сахара, яичного белка и жареного миндаля.

Турция Специальное блюдо в канун Нового года – индейка.

Украина Накануне Рождества, 6 января, подают 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Одно из самых распространенных блюд – кутья, десерт из пшеницы или риса, с орехами, изюмом, маком, медом.

Какие традиции на Рождество?

Рождество может включать в себя утреннее посещение церкви с последующим просмотром выступления королевы по телевидению и праздничным ужином. 26 декабря – День подарков с обязательным походом на футбол.

Франция Рождество – семейный праздник. Так как Франция – не очень религиозная страна, на мессу 24 декабря идут немногие. Подарки обычно открывают поздно в канун Рождества.

Германия Рождество празднуется 24 декабря. Заранее в домах устанавливают главный символ праздника – ясли. Каждый день фигурки Марии и Иосифа приближаются к кроватке. Наконец, внутри появляется Младенец Иисус, а потом в гости приходят волхвы.

Греция 24 и 31 декабря, а также 5 января дети ходят от дверей к дверям, и поют колядки. На островах вместо елей наряжают рождественские лодки.

Венгрия Подарки дарят 24 декабря. В деревнях сохранилась традиция колядок, там люди наряжаются библейскими персонажами.

Италия Ночная месса и в некоторых деревнях – Presepe Vivente (воспроизведение сцены Рождества).

Польша Во время обеда поляки всегда ставят на стол дополнительную тарелку – на случай, если кто-то неожиданно зайдет в гости.

Португалия Подарки открывают после ночной мессы или утром на Рождество.

Россия Рождество в России отмечается 7 января, по православному календарю. Праздники начинаются с 31 декабря с просмотра комедии “Ирония судьбы, или С легким паром!”: .

Испания Старт рождественским праздникам дает Эль-Гордо – лотерея, которая сводит с ума всю страну. В этом году ее призовой фонд составил более 2 миллиардов евро.

Турция Христиане в этой стране – в основном, православные и празднуют Рождество с 6 января. В этот день, по традиции, священник бросает в воду деревянный крест, а люди прыгают, чтобы спасти его. Елки украшают на Новый год, тогда же получают и подарки.